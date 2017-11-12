” البيئة ” تضاعف أعداد الأشجار في شعيب مجرح

سعيد العجل(صدى):

تبدأ وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الإثنين حملة تشجير في حوطة بني تميم بمشاركة رابطة الحوطة الخضراء، وتنطلق من شعيب مجرح الذي تعرضت 47 شجرة من أشجاره لاعتداء من أحد المقاولين، إضافة إلى تشجير شعيب نعم بالقويع.

وبحسب مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد الفراج فإن الوزارة تعهدت في وقت سابق بزراعة أضعاف الأشجار المقطوعة في شعيب مجرح، وسيبدأ العمل اليوم الإثنين بمشاركة المتطوعين على زراعة ١٤٠ شجرة في نفس المكان نظراً لضيق المساحة، وبعد ذلك زراعة ٥٠٠ شجرة في مواقع متفرقة مثل شعيب نعم بالقويع. وأوضح الفراج أن الأشجار التي ستزرع تشمل أنواعا من السلم والطلح والغاف والغضا. مؤكداً أن العقوبة بحق المخالف ستعلن قريبا.