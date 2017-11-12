بالصور.. باقة مميزة لموديل D-Max من إيسوزو للصيادين

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت ايسوزو وصول جيل جديد من باقة اكسسوارات Huntsman لموديلات D-MAX Utah Double Cab بسعر بلغ 5,995 استرليني, وتتميز الشاحنة بمحرك ديزل بشاحن توربيني سعة 1.9 لتر، وتشمل الباقة مكان لتخزين الأسلحة النارية، فضلا عن مساحة كبيرة من لصناديق الكلاب وغيرها من المعدات.

وفي الخارج، فالشاحنة بهذه الباقة تخطف الأنظار بكل تأكيد كما أنها زودت عبر الباقة بما يزيد الخلوص الأرضي لتصبح أكثر قدرة على الطرق الوعرة. وتضم الباقة :

رف ألومنيوم

قضبان للسقف وفتحات للسقف ونظام لتحميل القوارب

قضبان سقف سوداء

ركائز جانبية سوداء وعتبات سوداء

نظام حماية سفلي ألومنيوم

باقة كرومية

عجلات ألومنيوم 18 بوصة باطارات بريللي للطرق الوعرة.

ومقابل 1000 جنيه إسترليني ، يمكنك شراء باقة Huntsman Plus ، والتي تضيف مجموعة تعليق بيدرز وتشمل الإضافات الاختيارية الأخرى مثل الجلود الداخلية حسب الطلب وصناديق الكلب المختلفة.