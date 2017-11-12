طرح ألفاروميو جوليا بقوة 350 حصان مع موديل Veloce

عادل الحربي(صدى):

تطرح ألفاروميو جوليا بمحركين في الولايات المتحدة وينتظر أن تقدم بنسخة أخرى جديدة بين الموديل القياسي والموديل الأعلى Quadrifoglio ، وقالت تقارير أن موقع فيات كرايسلر يظهر ألفاروميو جوليا 2018 بقوة عالية تنبع من المحرك رباعي الاسطوانات سعة 2 لتر بشاحن توربيني وتظهر القائمة محرك بقوة 350 حصان قد يكون بين المحرك 2 لتر بقوة 280 حصان والمحرك V6 سعة 2.9 لتر بقوة 505 حصان.

ولا يعرف سوى القليل عن المحرك الجديد ولكنه المحرك الديزل 2.2 لتر لا يتوفر خارج الولايات المتحدة وبالتالي المحرك الجديد عالي الأداء قد لا يتوفر في الولايات المتحدة. وذكرت تقارير أن ألفاروميو الولايات المتحدة تؤكد أنه لا يوجد خطط لتقديم محركات جديدة لجوليا في أمريكا الشمالية كموديل 2018 بجانب المحركين 2 لتر و2.9 لتر ولكنها لم تحدد نفس الأمر لموديل 2019.