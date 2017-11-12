فتاة تدرب النساء على القيادة مجانا بسيارتها الخاصة

نايف السالم(صدى):

أطلقت فتاة تدعى نورا الدوسري من مدينة الظهران، حاصلة على رخصة قيادة دولية، مبادرة تطوعية لتعليم كافة النساء قيادة السيارات مجاناً.

وأوضحت أنها بجانب تعليمهن القيادة ستدربهن على التعامل مع الأعطال الطارئة والإلمام بالصيانة البسيطة، ضمن منهج تدريبي أعدته لمتدرباتها .

وقالت نورا أن المبادرة حظيت بقبول كبير، وبلغ عدد النساء اللاتي تدربهن نحو 15 سيدة و تقضي معهن نحو خمس ساعات يومياً بسيارتها الخاصة.