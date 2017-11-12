إدارة اليانصيب الروسية تبحث عن مواطن فاز بنصف مليار روبل

موسكو(صدى):

وجهت إدارة اليانصيب الروسية نداء لمواطن فاز بالجائزة الأولى، ودعته للحضور لتسلم جائزته التي تعد الأكبر بتاريخ البلاد، بعدما تبين أنه أحد سكان مدينة فورونيج الروسية.

وأوضحت إدارة اليانصيب أن صاحب الورقة قد اشتراها في الفترة ما بين 23 من أكتوبر و3 نوفمبر العام الجاري. وتبلغ قيمة تلك الجائزة نصف مليار روبل تقريبًا أي ما يعادل نحو 8 ملايين و700 ألف دولار.

وحطمت تلك الجائزة الرقم القياسي بكونها أكبر جائزة يانصيب في تاريخ المسابقة، لكن حتى الآن سعيد الحظ لم يظهر حتى اليوم لتسلمها.