3 نصائح لحياة زوجية ناجحة وسعيدة
يلعب الحب دوراً كبيراً في الحياة الزوجية، ولكن مع الوقت يأتي الملل، والمشكلات لتشكل خطراً كبيراً على هذا الحب، ما يؤثر على حياة الزوجين بشكل كبير. لذلك هناك العديد من النصائح، التي يوجهها لكل زوجين، دكتور وليام جيه دوهرتي، أستاذ العلوم الاجتماعية الأسرية في جامعة مينيسوتا في سانت:
– خلق أشياء مشتركه تفعلاها معاً، مثل تحضير قالب من الكيك معاً أو الخروج للتنزه في نزهه ليلية، حتى لو مجرد التحدث لمدة 15 دقيقة قبل النوم، كل هذه الأشياء تعمل على إحياء العلاقة الزوجية وتجديدها.
– التخطيط للعلاقة الحميمة بين الزوجين، والتجهيز لها بأساليب وطرق مختلفة، من كلا الطرفين، والحرص على ممارسه الجنس في المناسبات، كأعياد الميلاد، وعيد الحب، وغيرها.
– لا تجعلا المشكلات تترك أثراً سلبياً في نفوسكما، فيجب محاولة حلها بطرق سليمة، وعدم استخدام الألفاظ غير اللائقة، بل العمل على المناقشة القائمة على العقل والمنطق.
كان زمان[ عدد التعليقات: 1903 ] نشر منذ 1 ساعة
والله كلام جميل ورائع …
ولكن عملياً بوجود ضغوط الحياة .. والأطفال .. والالتزامات العائلية .. الأزواج غارقين بهذه الدوامة ….. وينسون أنفسهم …..
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15333 ] نشر منذ 1 ساعة
ممتاز 👌
رااايق[ عدد التعليقات: 2971 ] نشر منذ 43 دقيقة
طــيــب ….. غيره فيه شي بعد .. ولا خلصتوا .. ههههههههههههه
ابومشهور[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 38 دقيقة
الحب هو ذكاء المسافة.
ألّا تقترب كثيراً فتُلغي اللهفة،
ولا تبتعد طويلًا فتُنسى.
ألّا تضع حطبك دفعةً واحدةً في موقد من تُحب.
أن تُبقيه مشتعلًا بتحريكك الحطب ليس أكثر،
دون أن يلمح الآخر يدك المحرّكة لمشاعره
ومسار قدره.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5904 ] نشر منذ 11 دقيقة
ههههه😊كثرتو نصايح ودراسات الين تشتتو العرب😁😁😊