3 نصائح لحياة زوجية ناجحة وسعيدة

متابعات(صدى):

يلعب الحب دوراً كبيراً في الحياة الزوجية، ولكن مع الوقت يأتي الملل، والمشكلات لتشكل خطراً كبيراً على هذا الحب، ما يؤثر على حياة الزوجين بشكل كبير. لذلك هناك العديد من النصائح، التي يوجهها لكل زوجين، دكتور وليام جيه دوهرتي، أستاذ العلوم الاجتماعية الأسرية في جامعة مينيسوتا في سانت:

– خلق أشياء مشتركه تفعلاها معاً، مثل تحضير قالب من الكيك معاً أو الخروج للتنزه في نزهه ليلية، حتى لو مجرد التحدث لمدة 15 دقيقة قبل النوم، كل هذه الأشياء تعمل على إحياء العلاقة الزوجية وتجديدها.

– التخطيط للعلاقة الحميمة بين الزوجين، والتجهيز لها بأساليب وطرق مختلفة، من كلا الطرفين، والحرص على ممارسه الجنس في المناسبات، كأعياد الميلاد، وعيد الحب، وغيرها.

– لا تجعلا المشكلات تترك أثراً سلبياً في نفوسكما، فيجب محاولة حلها بطرق سليمة، وعدم استخدام الألفاظ غير اللائقة، بل العمل على المناقشة القائمة على العقل والمنطق.