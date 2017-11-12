بالفيديو.. سمية الخشاب ترد على منتقدي زواجها من أحمد سعد
نشرت الفنانة سمية الخشاب ، مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بتطبيق انستجرام ترد فيه لأول مرة على الانتقادات العديدة التي واجهتها خلال الفترة الماضية بسبب زواجها من المطرب أحمد سعد ، موجهه رسالة لكل منتقديها .
وقالت سمية بالفيديو : عايزة أتكلم معاكم في حاجة مهمة قوي، الناس اللي بتشتم أو بتقول ألفاظ مش حلوة على مواقع التواصل يا جماعة الحروف اللي بتخرج من لسانا محسوبة علينا، كل حرف حلو بتقوله بيرجعلك تاني لأن كله سلف ودين واللي بيقول كلمة مش حلوة بترجعله تاني.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5407 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي كم واحد تزوجها وطلقها زواج مؤقت الظاهر انها فاتحتها سبيل اللهم لك الحمد
ابو داود[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 1 ساعة
هذه حثالة رجال اعمال ام بي سي فكلهم تزوجوها زواج مؤقت سرا مايتزوجها الا واحد حثاله مثلها