” مدني الجوف ” يحذر من أتربة مثارة تتسبب في انعدام الرؤية‎ الأفقية

سهو الهشال(صدى):

حذر الدفاع المدني بمنطقة الجوف من أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية على القريات والأجزاء المجاورة لها.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، إنه للتنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية من الساعة (١٣:٠٠) إلى الساعة (١٧:٠٠) من يوم الأحد الموافق ٢٣-٢-١٤٣٩ هـ على القريات والأجزاء المجاورة، وتتمثل هذه التنبيهات بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الافقية تصل الى أقل من (١كم).

وطالب الدفاع المدني المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية ومراعاة كبار السن ومصابي الامراض التنفسية.

ويأمل من الجميع متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها ولمعرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.