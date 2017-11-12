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الهلال: بدء بيع تذاكر نهائي دوري أبطال آسيا الأربعاء القادم

الهلال: بدء بيع تذاكر نهائي دوري أبطال آسيا الأربعاء القادم
ماجد محمد(صدى):

كشف نادي الهلال عن أن بداية البيع لتذاكر مباراة نهائي دوري أبطال آسيا سيكون يوم الأربعاء القادم .

وأوضح النادي أن التذاكر ستكون متوفرة عبر منافذ بيع التذاكر في نادي الهلال، واستاد الأمير فيصل بن فهد من الساعة 4 عصرًا، وحتى 10 مساءً مبيناً أنه لن يكون هناك بيع للتذاكر بنفس يوم المباراة في ستاد الملك فهد الدولي .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 545 ] نشر منذ 2 ساعتين

يخسارة الفلوس😂 .

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