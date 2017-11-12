الهلال: بدء بيع تذاكر نهائي دوري أبطال آسيا الأربعاء القادم

ماجد محمد(صدى):

كشف نادي الهلال عن أن بداية البيع لتذاكر مباراة نهائي دوري أبطال آسيا سيكون يوم الأربعاء القادم .

وأوضح النادي أن التذاكر ستكون متوفرة عبر منافذ بيع التذاكر في نادي الهلال، واستاد الأمير فيصل بن فهد من الساعة 4 عصرًا، وحتى 10 مساءً مبيناً أنه لن يكون هناك بيع للتذاكر بنفس يوم المباراة في ستاد الملك فهد الدولي .