مشاهد صادمة لمعاملة المرضى كالحيوانات في مستشفى أمريكي

واشنطن(صدى):

كشف مقطع فيديو عن تعامل صادم مع الممرضين والعاملين مع المرضى في إحدى أكبر المستشفيات الأمريكية للأمراض النفسية في الولايات المتحدة.

وتتعلق التسجيلات، التي التقطتها كاميرات مراقبة، بإساءة معاملة المرضى والاعتداء عليهم بالضرب في مستشفى ” هيل كريست للصحة النفسية ” في برمنغهام بولاية ألاباما جنوب شرقي البلاد.

ويعود تاريخ الحادث إلى أبريل 2015، حينما طلب الممرض إسحاق دوتي من فايس الاستحمام، إلا أن الأخير رفض بسبب الكسر في قدمه، فما كان من دوتي إلا رفع أصبعه في وجهه فايس موبخا له قبل أن ينهال بالضرب عليه.

وفي حادثة أخرى، أظهر تسجيل مصور سحل ثلاثة موظفين للمريضة أدريانا ميتكالف (16 عاما) على أرضية المستشفى نفسه، لإعادتها على غرفتها.

وقد وقعت الحادثة بعد أن طلب الموظفون من ميتكالف الابتعاد قليلا بكرسيها عن شاشة التلفزيون، إلا أنها رفضت وجلست في زاوية القاعة، فما كان من الموظفين إلا أن سحبوها مجبرة لإعادتها إلى غرفتها.

وأمسك الثلاثة ميتكالف من ذراعيها بينما كان وجهها وبطنها إلى الأرض وسحبوها بعنف وهي تقاوم محاولات انتزاعها عن الكرسي من أجل إجبارها على العودة إلى غرفتها.

وقالت ميتكالف في تصريحات نقلها موقع ” بازفيد “: ” لقد التقطوني مثلما تلتقط الحيوانات. وعندما دخلت إلى الغرفة حدث ما هو أسوأ خلف الكاميرات. لقد أجبرت على وضع رأسها تحت الفراش لدرجة أني كدت أن أختنق “.