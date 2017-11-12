فوزير النصر: لم أقدم مستواي حتى الآن
اعترف المحترف المغربي في صفوف النصر اللاعب الشاب محمد فوزير بأنه لم يقدم مستواه حتى الآن والأيام القادمة سيتأقلم أكثر.
وصرح اللاعب المغربي: أكملنا معسكر جبل علي بشكل جيد حيث أتى بظروف ممتازة.
وتابع: الفائدة الأكبر هي التأقلم بين اللاعبين والمدرب بالإضافة إلى رفع المستوى اللياقي للاعبين.
وختم : كل مدرب له طريقته التكتيكية الخاصة به وغوستافو يهتم بالتكتيك واللياقة.
ويقيم النصر معسكر أعداد خارجي في فترة التوقف خلال الفترة من 4 نوفمبر الي 11 نوفمبر الحالي.
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