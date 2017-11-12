بالصور.. أمير عسير يتلقى التعازي في وفاة الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه

محمد بن طحيطح (صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أن الوطن فقد قامة من القامات الشابة المؤهلة التي كانت تمارس عملها بحب وتفاني و إخلاص لخدمة منطقة عسير , مذكرا سموه بالدور الكبير الذي كان يوليه سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز – يرحمه الله- , للمنطقة وأهلها .

وأضاف سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز قائلا : إننا لا نملك أمام هذا الحادث الجلل إلا أن نسأله تعالى أن يغفر لسمو الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه ويرحمهم ، ويسكنهم فسيح جناته وأن يجبر مصاب أهلهم ، وذويهم والشعب السعودي كافة.

جاء ذلك خلال تلقي سموه بعد ظهر اليوم في الصالة الملكية بحي الخالدية بأبها التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز ومرافقيه وكيل إمارة عسير سليمان بن محمد الجريش، ومحافظ محايل محمد بن سعود بن المتحمي , و أمين منطقة عسير صالح القاضي , ومدير عام فرع الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة عسير المهندس فهد الفرطيش , ومدير إدارة المراسم بإمارة عسير خالد بن حميد , والمرافق الشخصي للأمير منصور بن مقرن , سعود السهلي , والمرافق الأمني النقيب عبدالله الشهري , و طاقم الطائرة النقيب طيار نايف الربيعي و الملازم أول طيار محمد الشهراني , ووكيل الرقيب عبدالله حدادي , – يرحمهم الله- الذين وافتهم المنية إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم خلال جولتهم التفقدية لعدد من المشروعات بالمنطقة الأسبوع الماضي .

وتوافد عدد من أصحاب المعالي والفضيلة والقضاة ومديري الإدارات الحكومية، ومشايخ القبائل وجموع غفيرة من المواطنين لتقديم واجب العزاء مبتهلين إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد ورفاقه بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

