الشرطة الإندونيسية تعدم رجلين بالرصاص بتهمة إحراق مركز شرطة

جاكرتا(صدى):

أعدمت الشرطة الإندونيسية بالرصاص، اليوم الأحد، رجلين يشتبه في حرقهما مركز شرطة في جزيرة سومطرة، وكذلك مهاجمة رجال الشرطة بواسطة أسهم، وهو ما أسفر عن إصابة شرطي واحد على الأقل.

من جانبه، قال ريكوانتو؛ المتحدث باسم الشرطة، إن ” المشتبه فيهما قتلا صباح اليوم في منطقة دارماسرايا غرب سومطرة، على بعد 220 كيلومترا من عاصمة المقاطعة، بادان “.

وأضاف ” ريكوانتو ” أن الحريق الذي تسببا به أدى إلى تدمير كامل لمركز شرطة في المنطقة، وسارعت الشرطة إلى محاصرة المنطقة بعد تلقي معلومات من رجال إطفاء تفيد برصدهم لمشتبه فيهم، موضحًا أن الشرطة تحقق في احتمال وجود صلة إرهابية بالحادث.

وأشار المتحدث باسم الشرطة إلى أن الشرطة فتحت النار عندما لم يستجب الرجلان للطلقات التحذيرية، مضيفًا أن الشرطة صادرت أقواسا وسهاما وسكينا ورسالة مكتوبة بخط اليد بها عبارات متشددة كتبها أحد المشتبه فيهما.

يذكر أن إندونيسيا، هي أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان، تنفذ حملة ضد متطرفين منذ انفجارات بالي عام 2002 التي أسفرت عن مقتل 202 شخص، معظمهم أجانب.