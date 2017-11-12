الشباب ينتظر قرار الاتحاد.. ويرحب بعودة ” العويس ” لصفوفه

نواف السالم(صدى):

تنتظر إدارة نادي الشباب، قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن نزاعها مع الأهلي على ضم الدولي محمد العويس نهاية الأسبوع الجاري.

وأفادت مصادر صحفية، إلى أن إدارة الشباب ترحب بعودة ” العويس ” إلى النادي متى ما صدر قرار ببطلان انتقاله إلى الأهلي، وأراد اللاعب ذلك.

وقالت المصادر: إن ” قرارات تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مع القضية؛ عادلة ومرضية لكل العقلاء في الوسط الرياضي “.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن أمس الأول عن إحالة الجزء الرياضي من التجاوزات في قضية ” العويس ” إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل اتخاذ القرار المناسب.