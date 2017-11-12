أسمنت العربية تنظم برنامجا خاصا لأطفال مركز الملك عبدالله لرعاية المعوقين بجدة

حسين العلي (صدى):

ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية نظمنت أسمنت العربية برنامج خاص لاطفال مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية المعوقين بجده بهدف دمج الاطفال مع المجتمع واثراء معلوماتهم وتعريفهم بالبيئة المحيطة بهم ليسهل عليهم مستقبلا التفاعل معها.

واشتمل البرنامج على زيارة مركز رابغ الحضاري ومصنع أسمنت العربية بغرض تعريف الأطفال بكيفية صناعة الاسمنت ومشاهدة خطوط الإنتاج على الطبيعة.

شارك في الزيارة ٢٠ طفلا من مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لرعاية الأطفال المعوقين مع اسرهم بالاضافة الي عدد عشرون طفل من مراكز مختلفة وقد نالت الزيارة إعجاب الاطفال وأولياء أمورهم لما لقيه الجميع من حسن تنظيم وترحيب من قبل منسوبي الشركة وعلى رأسهم سعادة م/ قاسم ميمني الرئيس التنفيذي للشركة وسعادة د / محمد لطفي مدير الادارة القانونية والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية ومشرف مركز رابغ الحضاري ا/ بندر المحمدي، وتم تكريم سعادة محافظ رابغ ورئيس شركة أسمنت العربية ود/ محمد لطفي من قبل د/ زهير ميمني مدير المركز .

الجدير بالذكر أن أسمنت العربية ترعى للعام الثالث نشاط المملكة بألوانهم واليوم العالمي للإعاقة والذي يقام في ٣ ديسمبر من كل عام.

وفي ختام البرنامج وزعت شركة أسمنت العربية العديد من الأجهزة والأحذية الطبية على الأطفال والتي لاقت استحسان الاطفال واولياء امورهم ثم اخذت الصور التذكارية ووزعت الهدايا على الأطفال.