” خط الموت الأخضر ” يضع أبل في مأزق حقيقي

نورة الشهري(صدى):

تحصنت شركة أبل، بالصمت حيال ظهور خط أخضر في الجانب الأيمن على طول شاشة آيفون X، الذي طرحته الشركة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم مطلع نوفمبر الجاري ولم تقدم حلولا للمشكلة التي أرقت عددا كبيرا من المستخدمين، الذين أرسلوا شكواهم عبر صفحة الدعم الفني للشركة.

ونشر عدد من مستخدمي الجهاز الجديد صور هواتفهم التي ظهر على شاشتها الخط الأخضر، في وسائل التواصل الاجتماعي، وقالوا إنه لم يختفِ حتى مع إعادة تشغيل أجهزتهم أكثر من مرة.

ولكن عدداً من المستخدمين أشاروا إلى أنهم تمكنوا من استبدال هواتفهم مجاناً من متاجر ” أبل ” ، بعدما ذكروا له أن مشكلة ” خط الموت الأخضر ” مشكلة يستعصي حلها.

وذكرت مواقع مختصة في التقنية أن مشكلة ” خط الموت الأخضر ” ظهرت أيضاً في هاتف ” بيكسل إكس إل 2 ” الذي تنتجه شركة جوجل؛ إذ يعتقد أن المشكلة برمجية وليست تقنية.