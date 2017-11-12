بلدية ” رفيدة ” : توضح حقيقة ” الرصيف المائل ” في مخطط ” آل بريد “

محمد بن طحيطح (صدى):

أكدت بلدية أحد رفيدة، أنها شرعت في تعديل المرحلة الأولى من الرصيف القديم في مخطط حي آل بريد وتغييره بجديد، موضحة في بيان أنها شيدت رصيفا متدرجا يسمح ويسهل على عابري الطريق من المواطنين والمقيمين العبور بكل يسر وسهولة فيما سيشمل التعديل الجزء المائل من الرصيف فقط والذي يبلغ طوله ٣٣٣م.

ونوهت إلى توجيه إمارة منطقة عسير بوقوف لجنة مختصة من منسوبي أمانة عسير وبلدية المحافظة، لمعالجة الوضع وإيجاد حلول مناسبة دون الإضرار بالمواطنين والمنازل الواقعة على الشارع من الجهتين الشرقية والغربية.

|وأكد رئيس البلدية محمد الوادعي أن إدارته ستتخذ الحلول التي تهم المواطنين وتحافظ على سلامتهم إضافة إلى أن إنجازه سيكون خلال الأسابيع القادمة وبجهود متواصلة خدمةً لأهالي الأحياء الواقعة على الشارع.

وكان مقطع فيديو تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر إزالة البلدية للرصيف.