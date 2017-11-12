بالفيديو| ميسي ونيمار ليسا الأفضل.. أفضل 10 مهاجمين في 2017

ماجد محمد(صدى):

كشفت إحصائيات الموسم الكروي الجارى، عن أفضل 10 مهاجمين بالعالم في 2017، وحتى يومنا هذا وفقا لتقرير صحفي وأثبت كذلك أن لاعب باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا ولوينيل ميسي ليسا الأفضل في هذا الترتيب.

10 سيرجيو أجويرو

الأرجنتينى سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الانجليزى، لعب 11 مباراة، سجل 10 أهداف، عدد الدقائق التي لعبها 826 دقيقة، نسبة التسديد على المرمى لكل 90 دقيقة 4.91%، نسبة تسجيل الأهداف كل 90 دقيقة 1.09%، نسبة تسجيل الأهداف لكل تسديدة 0.22%.

9 كريستيانو رونالدو

البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسبانى، لعبت 11 مباراة، سجل 7 أهداف، عدد الدقائق التي لعبها 990، نسبة التسديد على المرمى لكل 90 دقيقة 7%، نسبة تسجيل الأهداف لكل 90 دقيقة 0.64%، نسبة تسجيل الأهداف لكل تسديدة 0.09%.

8 ماورو ايكاردى

الأرجنتينى ماو رو إيكاردى مهاجم انتر ميلان الإيطالى، لعب 12 مباراة، سجل 11 هدفا، عدد الدقائق التى لعبها 1064، نسبة التسديد على المرمى لكل 90 دقيقة 3.25%، نسبة تسجيل الأهداف لكل 90 دقيقة 0.93%، نسبة تسجيل الأهداف لكل تسديدة 0.29%.

7 روبرت ليفاندوسكي

البولندى روبرت ليفاندوفسكى مهاجم بايرن ميونخ الألمانى، لعب 14 مباراة سجل 12 هدفا، عدد الدقائق التي لعبها 1190 دقيقة، نسبة التسديد على المرمى لكل 90 دقيقة 4.34%، نسبة تسجيل الأهداف لكل 90 دقيقة 0.91%، نسبة تسجيل الأهداف لكل تسديدة 0.21%.

6 هاري كين

هارى كين مهاجم توتنهام الانجليزى، لعب 14 مباراة، سجل 13 هدف،عدد الدقائق التي لعبها 1202 دقيقة، نسبة التسديد على المرمى لكل 90 دقيقة 5.87%، نسبة تسجيل الأهداف لكل 90 دقيقة 0.97%، نسبة تسجيل الأهداف لكل تسديدة 0.17%.

5 إدينسون كافاني

الأورجويانى إديسون كافانى مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسى، لعب 14 مباراة، سجل 17 هدفا، عدد الدقائق التي لعبها 1261، نسبة التسديد على المرمى لكل 90 دقيقة 3.80%، نسبة تسجيل الأهداف لكل 90 دقيقة 1.21%، نسبة تسجيل الأهداف لكل تسديدة 0.32%.

4 نيمار دا سيلفا

النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسى، لعب 12 مباراة، سجل 11 هدف، عدد الدقائق التي لعبها 1077 دقيقة، نسبة التسديد على المرمى لكل 90 دقيقة 3.71%، نسبة تسجيل الأهداف لكل 90 دقيقة 0.92%، نسبة تسجيل الأهداف لكل تسديدة 0.25%.

3 تشيرو إيموبيلي

تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو الإيطالى، لعب 14 مباراة، سجل 16 هدف، عدد الدقائق التي لعبها 1088 دقيقة، نسبة التسديد على المرمى لكل 90 دقيقة 4.40%، نسبة تسجيل الأهداف لكل 90 دقيقة 1.32%، نسبة تسجيل الأهداف لكل تسديدة 0.30%.

2 ليونيل ميسي

النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسبانى، لعب 15 مباراة، سجل 15 هدف، عدد الدقائق التي لعبها 1350 دقيقة، نسبة التسديد على المرمى لكل 90 دقيقة 6.2%، نسبة تسجيل الأهداف لكل 90 دقيقة 1%، نسبة تسجيل الأهداف لكل تسديدة 0.16%.

1 راداميل فالكاو

الكولومبى راداميل فالكاو مهاجم موناكو الفرنسى، لعب 12 مباراة، سجل 14 هدف، عدد الدقائق التي لعبها 1023 دقيقة، نسبة التسديد على المرمى لكل 90 دقيقة 3.06%، نسبة تسجيل الأهداف لكل 90 دقيقة 1.23%، نسبة تسجيل الأهداف لكل تسديدة 0.40%.