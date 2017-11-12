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لأداء طقوس تلمودية.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة جنود الاحتلال

لأداء طقوس تلمودية.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة جنود الاحتلال
القدس المحتلة(صدى):

اقتحم صباح اليوم الأحد، عشرات المستوطنين المتطرفين ساحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسى الشريف -، وقاموا بأداء طقوسا تلمودية استفزازية.

صرح الشيخ عزام الخطيب؛ مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشئون المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، أن ” عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا، ساحات المسجد الأقصى المبارك، ونفذت تلك الاقتحامات من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة وقوات الاحتلال ووحداته الخاصة التى أمنت اقتحام المستوطنين “.

وأضاف ط الخطيب ” أن المستوطنين المتطرفين، قاموا بأدوا طقوسا تلمودية استفزازية وقاموا بجولات مشبوهة فى ساحات الحرم القدسى الشريف “.

 


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