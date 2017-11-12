3 أيام تحسم صراع 8 فِرَق أوروبية بعد تأهل 26 منتخبًا لكأس العالم

نواف السالم(صدى):

حسمت 3 منتخبات افريقية وهي تونس والمغرب والسنغال، بطاقتها إلى كأس العالم 2018 في روسيا؛ رافعةً عدد الفِرَق المتأهلة حتى الآن لـ26 منتخبًا.

جاء ذلك بعد أن اختتمت، أمس السبت، تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2018، وكانت تصفيات آسيا قد انتهت في وقت مبكر، وتأهلت كل من السعودية واليابان وكوريا الجنوبية وإيران بشكل مباشر.

والنسبة لتصفيات أمريكا اللاتينية فقد اختتمت أيضًا – منذ الشهر تقريبًا – لتتأهل منها كل من البرازيل والأورغواي والأرجنتين وكولومبيا بشكل مباشر إلى كأس العالم؛ في حين تأهلت بيرو لتلعب ملحقًا إضافيًا مع نيوزيلاندا.

وفي تصفيات أمريكا الوسطى والمكسيك (الكونكاكاف)؛ حقق منتخب بنما إنجازاً كبيراً بالتأهل المباشر إلى المونديال العالمي، برفقة كل من المكسيك وكوستاريكا.

وفي تصفيات القارة الأوروبية، حسمت 9 فِرَق تأهلها إلى كأس العالم، بعد أن تَصَدّرت مجموعاتها وهي: (بلجيكا، وألمانيا، وإنجلترا، وإسبانيا، والبرتغال، وبولندا، وآيسلندا، وصربيا، وفرنسا)، إضافة إلى روسيا البلد المضيف.

وتتنافس أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، 8 فِرَق أوروبية لحجز مقاعدها في مونديال روسيا؛ حيث يلتقي اليوم الأحد سويسرا مع إيرلندا الشمالية (مباراة الذهاب 1- 0 لسويسرا)، واليونان مع كرواتيا (مباراة الذهاب 4- 1 لصالح كرواتيا)، ويوم الاثنين تلتقي إيطاليا مع السويد (مباراة الذهاب 1- 0 لصالح السويد)، وفي اليوم الذي تليه إيرلندا والدنمارك (مباراة الذهاب تعادل سلبي).

وبالإضافة إلى 4 فِرَق ستتأهل من أوروبا، بَقِيَ فريقان من مواجهتيْ نيوزيلندا وبيرو، وأستراليا وهندوراس خلال اليومين القادمين.