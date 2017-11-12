زوجة في دعوى خلع: ” أخذني لحم ورماني عظم “

القاهرة(صدى):

رفعت زوجة مصرية ، دعوى خلع بمحكمة الأسرة في القاهرة ، ضد زوجها مؤكده ” مبقتش أعجبه دلوقتي وشايفني مبهدلة ومش مهتمة بنفسي وعايز يتجوز عليا ” .

وتابعت الزوجة في تصريحات لصحف محلية ، أعلم أنني تغيرت كثيرًا عن قبل الزواج، لكن هذا بسبب اهتمامي طول الوقت بالبيت والأطفال وطلباتهم التي لم تنته، وبعد كل ذلك يريد الزواج بامرأة أخرى، وبيقولي أنتي مبقتيش حلوة زي الأول ومبهدلة في نفسك كده.

وأضافت: بعد ولادتي لابني الأول قررت أعمل حمية غذائية حتى أستطيع أرجع لوزني السابق، لكنني فشلت بسبب حملي الثاني، فوزني زاد أكثر من الأول، بس ما هو كل ده بسببه عايز عيال، أعمله إيه وحاولت أعمل دايت ولحد دلوقتي بحاول أعمل بدل ما يساعدني ويشجعني بيتريق عليا ويذلني.

أكملت: تفاجئت به ذات يوم بأنه يريد الزواج من سيدة أخرى ولا يضحك هذه المرة أو يهددني مثل كل مرة، يتحدث بطريقة جدية فهو يخبرني لمجرد المعرفة ليس إلا، ولم أتمالك أعصابي هذه المرة بعد كل هذا التحمل ومعايرته لي المستمرة بوزني وشكلي، كما أنه يريد الزواج بفتاة صغيرة، وعندما تصبح شبهي يتزوج بأخرى، هو طلع بتاع شكل وخاين ميستهلش أكمل معاه.