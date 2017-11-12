ريال مدريد يتخلص من الويلزي غاريث بيل قريبًا

ماجد محمد(صدى):

بات الويلزي غاريث بيل على أعتاب مغادرة ريال مدريد في الصيف المقبل بعد ان فتح الملكي فكره بيعه.

ولا يمانع ريال مدريد التخلص من بيل المطلوب بقوة من قبل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في صفوف مانشستر يونايتد.

مورينيو أراد بيل بشكل خاص وعلني هذا الصيف وقال في مؤتمر صحفي قبل كأس السوبر اذا اضطر بيل إلى المغادرة، فسأكون على الجانب الآخر في انتظاره.

قيمة بيل السوقيه تنخفض كونه لن يشارك في كاس العالم وستكون اقل ب 10 ملايين أي ستكون 80 مليون والريال يريد بيعه قبل ان ينخفض أكثر.

ريال مدريد يريد ألا يخطئ مره أخرى مثلما فعل في كاكا عندما تأخر في بيعه إلى أن انخفضت قيمته السوقية.