صاحب متجر يطلق النار على لصوص مسلحين

الأحد 12
نوفمبر
مافيه الأ شخف
ماشفت انذل واوسخ خلق الله العرق الاسود ولصوص
طيب وأنت وش أنت
أفريقي خاااااااااالص
لكن سبحان الله
من عنده عقده نفسيه
يرميها على الناس
عمومآ أسمع ترى في أبره💉لتبييض البشرة
بس مظنيت تنفع معك
أنت يبي لك واحد يمسك وجهك ورفرررررررك به فجدار خرسانه
الين مايسوي لك تقشير بشرة
مزبووووووووووط🤗🤗🤗
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الريان[ عدد التعليقات: 1370 ] نشر منذ 4 ساعات
مافيه الأ شخف
ماشفت انذل واوسخ خلق الله العرق الاسود ولصوص
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22461 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب وأنت وش أنت
أفريقي خاااااااااالص
لكن سبحان الله
من عنده عقده نفسيه
يرميها على الناس
عمومآ أسمع ترى في أبره💉لتبييض البشرة
بس مظنيت تنفع معك
أنت يبي لك واحد يمسك وجهك ورفرررررررك به فجدار خرسانه
الين مايسوي لك تقشير بشرة
مزبووووووووووط🤗🤗🤗