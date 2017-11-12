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  3. صاحب متجر يطلق النار على لصوص مسلحين

صاحب متجر يطلق النار على لصوص مسلحين




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1370 ] نشر منذ 4 ساعات

مافيه الأ شخف
ماشفت انذل واوسخ خلق الله العرق الاسود ولصوص

[ عدد التعليقات: 22461 ] نشر منذ 3 ساعات

طيب وأنت وش أنت
أفريقي خاااااااااالص
لكن سبحان الله
من عنده عقده نفسيه
يرميها على الناس
عمومآ أسمع ترى في أبره💉لتبييض البشرة
بس مظنيت تنفع معك
أنت يبي لك واحد يمسك وجهك ورفرررررررك به فجدار خرسانه
الين مايسوي لك تقشير بشرة
مزبووووووووووط🤗🤗🤗

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