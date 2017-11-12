النصر مطالب بتأمين مبلغ 20 مليون ريال بشكل عاجل لهذا السبب

نواف السالم(صدى):

يواجه نادي النصر مأزقا حقيقيا حيال قضاياه العالقة في «فيفا»، التي بُت في أمر نحو خمس منها، فيما لا يزال ينتظر خلال الأيام القادمة مزيدا من القضايا حيال مستحقات غير مدفوعة للاعبين ومدربين أجانب تم التعاقد معهم خلال المواسم الأربعة الأخيرة.

كما يتطلب من إدارة النصر تأمين مبلغ لا يقل عن 20 مليون ریال بشكل عاجل لإغلاق ثلاث قضايا عاجلة صدرت فيها أحكام نهائية من لجنة الانضباط في الفيفا، تتصدرها قضية دفعة شراء بطاقة المهاجم البرازيلي هيرناني دي سوزا المقدرة بثلاثة ملايين و100 ألف يورو، المحكوم فيها لصالح نادي فلامنغو.

وزادت القضايا النهائية الملزمة لإدارة نادي النصر بسدادها بحكمي «كاس» لمصلحة المهاجم البرازيلي التون برنداو بأكثر من ثلاثة ملايين ریال، فيما كانت آخر القضايا التي بت فيها ووصل خطابها بشكل رسمي لإدارة «العالمي» مستحقات المحترف البرازيلي باستوس البالغة أربعة ملايين ریال.

ومن المنتظر أن تصل إدارة النصر خطابات أخرى من لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لقضايا حكم فيها لمصلحة اللاعب البرازيلي إيفرتون الذي احترف في العالمي موسم 2013 لكنه لم يكمل فترته، وبسبب خطأ إداري كان من المفترض رفع خطاب هروب بحق اللاعب، إلا أن «سهو» ّ مدير الكرة حينها عن رفع المذكرة بحق اللاعب حول القضية لمصلحة إيفرتون الذي حكم له بـ5.6 مليون ریال، وفق ما أعلنه الفيفا في وقت سابق.