” أخوي محمد ” .. ابن زايد يهدي أخيه ابن راشد قصيدة محبة ووفاء

أبو ظبي(صدى):

أهدى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قصيدة مليئة بالكلمات التي يفوح منها عبير الوفاء والإخلاص، إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، بعنوان ” أخوي محمد “.

و جاء في مطلع القصيدة:

تقْبِل الأيام بِحمولٍ ثِقال ** وتنثِني وان صادِفَت منْكب صمل

بين دورات الليالي والنّزال ** ما يفوز الاّ من يعاضِد رَجِل

والرّجال انواع والوَقْفه سِجال ** حَد يَرهيها وحَد منها يِفل

وحَد لو ما قِلت له.. صاير تعال ** عارف المِدخَل وعارف من دِخَل

وعارف اجلال المعاني مِ الهِزال ** في أراضي المَعرفَه عقله بهَل

ذاك اخُوي مْحَمّد اللي يوم قال ** كلْمتَه ما تنثِني (قول وفِعِل)

طَوّع الصّعبات لين العود مال ** وانْطِوَت في قبضِتَه طَيّ السِّجِل

يا منار العلم لي ما عَنْك فال ** ضوء عِلْمِك في سِما العالم شِعَل

نِقتِدي بِك يوم لَارْيا في ضلال ** صار في القمه لِنا وَسْم وعَزِل

سيّدي يا سْناد عَزْمي بكِلّ حال ** والصعود وْياك جَنّبنا الفشل

إن لقيت لْيَه على الصعب احتِمال ** مَدّة ايدك خَلّت الكايِد سهل

والله انّك يوم صَكّات الحبال ** سيف يمنى حدّك رهيف النّصِل

تاج راسي عِزّ في سُود الليال ** عِزْوتي وان غِلْق للشيمه سِبِل

كم للدوله نِقَل كتفِك وشال ** إن خِلَص فَرضك تليته بالنّفل

من ينادي للأُمَم لا لانْفِصال ** يدرِك الحَسنات في لَمّ الشّمل

في عمار دْيارنا نضْرِب مِثال ** نحن ما نحسِب حسابات الجهل

من رِسَمها قبل يبني عَ (الرمال) ** يا أخو محمد له ايْردّ الفَضِل

نفْتِديها بكِل حال وكل مال ** مَجدِنا بالروح والدم انكِفَل

ومن يِحَسْب ديارنا لِقْمَة حَلال ** إن شِهَرنا سْيوفنا ما تِنْوِصِل

عَهْدِنا لِعيالِنا ما به انتشال ** وعهدهم إِلنا بعد ما يِنْتِش

كل يوم نْشُوم للنِّيف الطّوال ** دولٍة بافعال اهَلْها نحتِفِل

عَ العهود اجيال تِتْوارث فِعال ** في بناها لا تكِلّ ولا تِمِل

وللنّدا ما فيه (يمكِن) و(احتِمال) ** كل ما تِكبَر به الشدّه بِسَل

والهدف لو هو بِعيدٍ في الوِصال ** تلْحقَه لِعزوم لو عَنْها بِتَل

يحفَظ الله بْلادنا من شين فال ** ينْعِمون شْعوبها في طيب ظِل

ويِحفَظ الله في ميادين القِتال ** جِندنا لي ردّوا العِلْم العَدِل

وللملك سَلمان وقفات الجبال ** ما توفّيه القصايد والجُمَل

شَرّفِتني بالمَعاني وبالمِقال ** ولا يفوز الاّ من يعاضِد رَجِل