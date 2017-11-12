بالصور| الحرس الثوري يستغل أكبر شركة طيران إيرانية في عمليات عسكرية

طهران(صدى):

استخدم الحرس الثوري الإيراني أكبر شركة طيران إيرانية ” ماهان إير ” وبإشراف فيلق القدس، الذي يقوده الجنرال الإيراني قاسم سليماني، لنقل السلاح والجنود في حروبه في سوريا والعراق ومناطق أخرى، الأمر الذي يُصنف كجريمة حرب وفقا لتقرير نشرته قناة ” فوكس نيوز ” الأميركية.

واستند التقرير المذكور إلى دراسة أعدتها ” لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ” المعارض، وذكر أن شركات الطيران الإيرانية تلعب دورا هاما في تدخّل إيران في دول المنطقة، بما في ذلك نقل الجنود وتقديم الخدمات اللوجيستية إلى الحرس الثوري الإيراني والميليشيات العاملة بالوكالة.

وخلال السنوات الماضية، تم فرض عقوبات على أهم شركات الطيران في إيران على مر السنين بما في ذلك الخطوط الجوية الإيرانية (شركة الطيران الوطنية)، شركة ” ماهان ” للطيران وشركة ” معراج ” أو ” كاسبيان ” ، وذلك لتورطها بالإرهاب العالمي ” و ” نشر أسلحة الدمار الشامل وسيطرة الحرس الثوري على هذه الشركات “.