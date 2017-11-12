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صورة سجادة صلاة لسيدة متوفية تثير الدهشة بمواقع التواصل

صورة سجادة صلاة لسيدة متوفية تثير الدهشة بمواقع التواصل
متابعات(صدى):

أثارة صورة سجادة صلاة كانت تستخدمها جدة مواطن متوفية ، إعجاب ودهشة المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

ووفقا للصورة، فقد اختفت معالم السجادة في بعض مناطقها من كثرة السجود وتفاعل النشطاء مع الصورة، حيث دعوا بالرحمة للمتوفية، وأن تكون صلاتها في ميزان حسناتها.

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 262 ] نشر منذ 49 دقيقة

الله يجعل مواضع سجودها شاهدها له الله يرحمها ويرحم اموات المسلمين

[ عدد التعليقات: 842 ] نشر منذ 3 دقائق

الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته 🙏🏻~

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