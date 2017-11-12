صورة سجادة صلاة لسيدة متوفية تثير الدهشة بمواقع التواصل
أثارة صورة سجادة صلاة كانت تستخدمها جدة مواطن متوفية ، إعجاب ودهشة المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
ووفقا للصورة، فقد اختفت معالم السجادة في بعض مناطقها من كثرة السجود وتفاعل النشطاء مع الصورة، حيث دعوا بالرحمة للمتوفية، وأن تكون صلاتها في ميزان حسناتها.
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 262 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يجعل مواضع سجودها شاهدها له الله يرحمها ويرحم اموات المسلمين
همس~[ عدد التعليقات: 842 ] نشر منذ 3 دقائق
الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته 🙏🏻~