بولندا تتخذ الأرانب نموذجاً لحث المواطنين على الانجاب

وارسو(صدى):

تعاني بولندا من نقص المواليد فهي إحدى أكثر الدول الأوروبية التي تقل فيها معدلات الزيادة الطبيعية للسكان لذلك نشرت وزارة الصحة البولندية بداية هذا الأسبوع مقطع فيديو تحث من خلاله المواطنين على استلهام نموذج الأرانب لأجل التكاثر، علّهم يقتنعون بالفكرة ويشرعون في الإنجاب.

الفيديو لا تتجاوز مدته 30 ثانية ويظهر فيه أرنب وهو يكشف أسرار تكوين عائلة كبيرة، فيتحدث عن الغذاء الصحي المناسب والرياضة وتجنب التوتر، قبل أن يردف: ” إذا أردت أن تكون أباً، فخذ الأرانب مثالاً أعرف جيداً عما أتحدث، فوالدنا لديه 63 طفلاً! ” ويتضمن الفيديو لقطات لزوجين في الطبيعة في مشهد رومانسي.

وقال ممثل عن وزارة الصحة لوكالة أسوشيتد برس إن الفيديو جزء من حملة إعلامية كبيرة لأجل حياة صحية تتيح للمواطنين الإنجاب، لافتاً إلى أن الحملة موجهة بالأساس لمن هم بين سن 18 و45 سنة.

ولم يعد الفيديو متوفراً على حساب الوزارة على موقع ” يوتيوب ” ، إلّا أن عدداً من المواقع حملته ونشرته على حساباتها.