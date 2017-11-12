جامعة الطائف تعلن عن وظائف أكاديمية للرجال والنساء

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الطائف عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة أو المشغولة بمتعاقدين على مرتبة ” أستاذ مشارك – أستاذ مساعد ” للسعوديين من الجنسين بكلية الشريعة والأنظمة وكلية إدارة الأعمال.

ويبدأ استقبال الطلبات على موقع الجامعة الالكتروني:هنا

اعتبارا من يوم الأحد الموافق (1439/2/23هـ) إلى يوم الأحد الموافق ( 1439/2/8هـ ) حسب تقويم ام القرى .

ومن ضمن شروط التقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

فيما يخص وظيفة (أستاذ مشارك) أن يكون حاصل على اللقب من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها والأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ويُفضل أن يكون المتقدم غير ملتحق بوظيفة حكومية.

أما المستندات المطلوبة للتقديم فهي صورة من بطاقة الأحوال المدنية للرجال, وصورة من كرت العائلة للنساء.

السيرة الذاتية و 3صورة مصدقة من الشهادات(البكالوريوس-الماجستير-الدكتوراه وصور من المعادلات (في حال كان المؤهل من خارج المملكة وصورة من الخبرات .