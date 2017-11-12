بالفيديو.. سقوط مروع لمسنة حاولت الإمساك بباقة قذفتها عروس

متابعات(صدى):

سقطت امرأة مسنه ، بطريقة مروعة أثناء محاولتها الإمساك بباقة الزهور التي قذفتها العروس في حفل زفافها.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العروس وهي تستعد لإلقاء باقة الزهور، حيث وقف خلفها عدد من صديقاتها وامرأة مسنه يبدو أنها جدتها، وعندما رمت العروس الباقة ركضت الجدة لتسقط بطريقة مروعة على الأرض حيث هرع المعازيم والعروس للاطمئنان عليها.