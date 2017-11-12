بالفيديو.. سقوط مروع لمسنة حاولت الإمساك بباقة قذفتها عروس
سقطت امرأة مسنه ، بطريقة مروعة أثناء محاولتها الإمساك بباقة الزهور التي قذفتها العروس في حفل زفافها.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العروس وهي تستعد لإلقاء باقة الزهور، حيث وقف خلفها عدد من صديقاتها وامرأة مسنه يبدو أنها جدتها، وعندما رمت العروس الباقة ركضت الجدة لتسقط بطريقة مروعة على الأرض حيث هرع المعازيم والعروس للاطمئنان عليها.
Grandma, NO 💐
Posted by Funny Videos on Friday, November 10, 2017
Aburino[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 42 دقيقة
شفنا السقوط وماشفنا المروع ،،