تويتر: توثيق الحسابات يهدف لتأكيد الهوية ورأي المستخدم

نورة الشهري(صدى):

أوضحت شبكة ” تويتر ” للتواصل الاجتماعي إن هناك مفهوما خاطئا منتشرا بين مستخدميها حول توثيق الحسابات، وهو أن بعض المستخدمين يرون أن عملية التوثيق قد تعتبر ترقية أو علامة أهمية لهم، وهو ما كان يستدعي من تويتر التدخل لإزالة هذا اللبس.

وأوقفت الشبكة أول من أمس عملية توثيق أي حسابات جديدة بشكل مؤقت، مبررة ذلك نتيجة للفهم الخاطئ للمستخدمين حول مفهوم ” توثيق الحساب” .

وقالت الشبكة إن توثيق الحساب يهدف في الأساس إلى تأكيد هوية ورأي المستخدم غير معلنة عن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها لاحقا قبل إعادة السماح بتوثيق الحسابات من جديد.