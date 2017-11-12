رئيسة نيوزيلندا أصغر امرأة تقود دولة في العالم

ويلينغتون(صدى):

ذكرت مصادر أن جاسيندا أرديرن 37 عاماً، أصبحت رئيسة الحكومة في نيوزيلندا،وهى أصغر امرأة تقود دولة في العالم بعد أن شكلت ائتلافها الحكومي مع حزب نيوزلندا أولاً.

وقالت المصادر أنه من المعروف أن أرديرن هي زعيمة حزب العمال المعارض والذي أنضمت له وعمرها 17 عاماً .