رئيسة نيوزيلندا أصغر امرأة تقود دولة في العالم
ذكرت مصادر أن جاسيندا أرديرن 37 عاماً، أصبحت رئيسة الحكومة في نيوزيلندا،وهى أصغر امرأة تقود دولة في العالم بعد أن شكلت ائتلافها الحكومي مع حزب نيوزلندا أولاً.
وقالت المصادر أنه من المعروف أن أرديرن هي زعيمة حزب العمال المعارض والذي أنضمت له وعمرها 17 عاماً .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3461 ] نشر منذ 2 ساعتين
مبرووووووك ………. عقبال ما نشوفها عروس
جود[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 2 ساعتين
باقي نقطه ياصدى على انطمت هههههههههههه
همس~[ عدد التعليقات: 842 ] نشر منذ 2 ساعتين
😮المسؤوليه تكبر الواحد اكثر من عمره ؛
يَ حليلها شكلها مو ب ٣٧ كَأنها فوق الخمسين ~
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 2 ساعتين
مو حلوه
kkk[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 2 ساعتين
اما 37 قل 67