  • الأحد 12

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. رئيسة نيوزيلندا أصغر امرأة تقود دولة في العالم

رئيسة نيوزيلندا أصغر امرأة تقود دولة في العالم

رئيسة نيوزيلندا أصغر امرأة تقود دولة في العالم
ويلينغتون(صدى):

ذكرت مصادر أن جاسيندا أرديرن 37 عاماً، أصبحت رئيسة الحكومة في نيوزيلندا،وهى أصغر امرأة تقود دولة في العالم بعد أن شكلت ائتلافها الحكومي مع حزب نيوزلندا أولاً.

وقالت المصادر أنه من المعروف أن أرديرن هي زعيمة حزب العمال المعارض والذي أنضمت له وعمرها 17 عاماً .


الوسوم:, , , ,

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3461 ] نشر منذ 2 ساعتين

مبرووووووك ………. عقبال ما نشوفها عروس

[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 2 ساعتين

باقي نقطه ياصدى على انطمت هههههههههههه

[ عدد التعليقات: 842 ] نشر منذ 2 ساعتين

😮المسؤوليه تكبر الواحد اكثر من عمره ؛

يَ حليلها شكلها مو ب ٣٧ كَأنها فوق الخمسين ~

[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 2 ساعتين

اما 37 قل 67

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *