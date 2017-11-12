ريهانا والملياردير حسن جميل يستعدان للزواج

أماني الغامدي(صدى):

أكدت مصادر مقربة من النجمة العالمية ريهانا في تصريحات إعلامية ، أنها بدأت في الاستعداد للزواج من الملياردير السعودي حسن جميل بعد فترة من الارتباط ، حيث يخططان لإقامة حفلي زفاف أحدهما في السعودية، والآخر في جزيرة باربادوس مسقط رأس ريهانا.

وأشارت المصادر ، أن ريهانا تطلع إلى الإنجاب من حسن جميل مؤكدة أنه سيكون والدًا رائعًا.

وكانت علاقة حسن جميل البالغ من العمر 29 عامًا مع ريهانا، التي لها نفس العمر أيضاً، حديث وسائل التواصل الاجتماعي خلال الشهور الماضية.

ويشغل حسن جميل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عبد اللطيف جميل التي تأسست في العام 1955 وهي الراعي الرسمي للدوري السعودي ، أما ريهانا فهي مغنية، وممثلة، ومصممة أزياء، ولدت في سانت مايكل الواقعة في بربادوس.

بدأت ريهانا مسيرتها الفنية عندما التقت بالمنتج الموسيقي إيفان روجرز من خلال أصدقاء مقربين لها في أواخر عام (2003)، وفي سن 16 عاماً، انتقلت إلى الولايات المتحدة تبدأ عالم الشهرة من خلال الغناء.