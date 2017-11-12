40 نائبا في البرلمان البريطاني يوافقون على الإطاحة برئيسة الوزراء
وافق 40 نائبا في البرلمان البريطاني، من حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، على توقيع رسالة حجب الثقة عن ” ماي ” ، حسبما أوردت صحيفة ” صنداي تايمز ” ، اليوم الأحد.
وتواجه ” ماي ” صعوبة في الحفاظ على سلطتها على حزبها منذ الانتخابات العامة المبكرة التي جرت في الثامن من يونيو، وواجهت حكومتها في الأسابيع الأخيرة فضائح أطاحت وزيرين منها.
ويلزم فقط 8 أصوات أخرى لإجبار ” ماي ” على تنظيم انتخاباب زعامة الحزب، وهي الآلية التي يمكن بها عزلها من رئاسة الحزب واستبدالها بزعيم آخر.
وفشلت محاولة سابقة لإطاحة ” ماي ” في أعقاب كلمتها في المؤتمر السنوي للحزب ولكن محافظين كثيرين مازالوا يشعرون باستياء من أداء رئيسة الوزراء.
وتعاني حكومة ” ماي ” من انقسامات بشأن كيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولم تستطع تأكيد سلطتها على وضع سياسي تسوده الفوضى ويضعف موقف لندن في محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3461 ] نشر منذ 2 ساعتين
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