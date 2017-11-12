بالفيديو.. نانسي عجرم تداعب ابنتها ميلا بعفوية وخفة دم
أثارت النجمة نانسي عجرم إعجاب جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق انستجرام عقب نشر مقطع فيديو لها مع ابنتها الكبرى ” ميلا ” ، يرصد لحظات دافئة بينهما .
وظهرت نانسي في الفيديو خلال مداعبتها ميلا التي كانت جالسة على الكنبة، وسط لعب طريف بين الاثنتين.
يٌشار إلى أن نانسي عجرم في عام 2008 من طبيب الأسنان فادي الهاشم، وأنجبا طفلة في نفس يوم ميلادها 16 مايو 2009 اسمها ميلا، وغنت لها أغنية بعنوان ” يارب تكبر ميلا “، وأنجبا إيلا في 23 إبريل 2011.
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