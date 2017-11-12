” أمن الطرق ” يضبط شخصين هربا من نقطة أمنية بالقريات

سهو الهشال(صدى):

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس أنه في تمام الساعة الثانية والربع من فجر يوم الأحد الموافق ٢٣-٢-١٤٣٩ هـ وأثناء إقامة نقطة ضبط أمني من القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة القريات تم ملاحظة مركبة غيرت مسارها عن النقطة والهرب وتمت متابعتها وايقافها اتضح فيها شخصان سعوديان بالعقد الثالث من العمر وبتفتيش المركبة عثر على الأتي :

1- عدد (2) مسدس مع (125) ذخيرة حية .

2- عدد (2) جهاز لاسلكي .

3- عدد ( 2 ) صاعق كهربائي .

4- عدد (20) من الأجهزة الذكية .

5- مبلغ مالي .

6- عدد ( 5) كشافات ضوئية .

تم احالتهم لمركز شرطة الفيصلية واشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص.