” علي بابا ” تحطم الأرقام القياسية وتتخطى 25 مليار دولار في يوم العزاب

بكين(صدى):

حطمت شركة علي بابا، الشركة الصينية الأولى عالمياً في مجال التجارة الإلكترونية، الأرقام القياسية بمبيعات تخطت حاجز حاجز الـ 25 مليار دولار أمريكي خلال يوم واحد.

وقالت علي بابا، أمس السبت، إن مبيعاتها في مهرجان التخفيضات السنوي فيما يعرف بيوم العزاب بلغت 25.4 مليار دولار بما يحطم رقماً قياسياً حققته العام الماضي ويمنح الحدث لقب أكبر مهرجان للتسوق في العالم.

وبعد أن كان يوماً يحتفل فيه أصحاب القلوب الوحيدة في الصين، أصبح يوم العزاب أكبر مهرجان للتسوق في العالم على مدى 24 ساعة، وتتخطى إيراداته المبيعات التي تسجل في يومي الجمعة السوداء واثنين الإنترنت في الولايات المتحدة معاً، وأصبح مؤشراً لتوجهات المستهلكين في الصين.

وقالت الشركة العملاقة: إن مبيعاتها تخطت مليار دولار في أول دقيقتين، وتضاعفت إلى عشرة مليارات دولار فيما يزيد قليلاً بعد الساعة من انطلاق المهرجان.