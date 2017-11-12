قصة 6 تغريدات مثيرة لترامب تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

واشنطن(صدى):

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الأحد، بـ 6 تغريدات مثيرة.

وهاجم ترامب ” الحاقدين والأغبياء ” الذين يمارسون ألاعيب سياسية في العلاقة مع روسيا، وتهكم على زعيم كوريا الشمالية وقال إنه لن يصفه ” بالقصير والبدين ” خلال تغريداته.

وكان حساب ترامب على تويتر قد هدأ بعد مغادرته واشنطن للقيام بجولة آسيوية طويلة تشمل خمسة بلدان، قبل أن ينشر تغريدات صباحية متتابعة قبيل حفل استقبال له في هانوي عاصمة فيتنام.

وشملت التغريدات عدة مواضيع شملت العلاقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى جهود الصين لكبح برنامج كوريا الشمالية النووي وصولا إلى واحدة ساخرة حول بناء ” صداقة ” مع زعيم كوريا الشمالية.

وانتقد ترامب الذين ينتقدون جهوده لإقامة علاقة عمل قريبة مع بوتن، بعد أن التقى الأخير عدة مرات على هامش قمة منتدى آسيا المحيط الهادى ” آبيك ” وإن بشكل وجيز، وفق ” فرانس برس “.

وقال ترامب في تغريدة “متى سيدرك كل الحاقدين والأغبياء أن العلاقة الجيدة مع روسيا هي أمر جيد وليس سيئا. إنهم يمارسون دوما ألاعيب سياسية- أمر سيئء لبلدنا “.

وتابع ” أريد أن أحل (أزمات) كوريا الشمالية وروسيا وأوكرانيا والإرهاب، وروسيا بإمكانها تقديم مساعدة هائلة! ” في هذا الشأن.

وخلال رحلته إلى هانوي قال ترامب للصحفيين على الطائرة الرئاسية إنه يعتقد أن بوتن كان صادقا عندما أبلغه نفيه التدخل في الانتخابات الرئاسية.

وركزت تغريدات ترامب على كوريا الشمالية وطموحاتها النووية التي كانت الموضوع الأبرز في كل محطة من محطاته الآسيوية.