بالفيديو| تفاصيل حريق كاميرا ” ساهر ” بعد أسبوع من تركيبها بحريملاء ورد فعل المواطنين

حمود العنزي(صدى):

وثّق مواطنون تعرّض إحدى كاميرات نظام ساهر في محافظة حريملاء على طريق الرياض – حريملاء للاحتراق، في وقتٍ متأخرٍ من ليلة أمس، واشتعال الصندوق الحامل لكاميرا النظام وذلك بعد أسبوع واحد من تركيبها.

ومن جانبها باشرت شرطة محافظة حريملاء الواقعة للتحقيق في أسباب الحريق ومعرفة مُلابسات الحادثة.

وكان مواطنون قد استاءوا من تحديد السرعة في طريق حريملاء – الرياض السريع بـ 100 كلم، وطالبوا بمعاملة الطريق وفق السرعات المعمول بها في الطرق الرئيسة 120 كلم، مؤكدين أن الطريق سريع وذو مسارات متعدّدة ويربط العاصمة بمحافظات شمال الرياض وشمال غرب الرياض.