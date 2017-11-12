بالفيديو| تفاصيل حريق كاميرا ” ساهر ” بعد أسبوع من تركيبها بحريملاء ورد فعل المواطنين
وثّق مواطنون تعرّض إحدى كاميرات نظام ساهر في محافظة حريملاء على طريق الرياض – حريملاء للاحتراق، في وقتٍ متأخرٍ من ليلة أمس، واشتعال الصندوق الحامل لكاميرا النظام وذلك بعد أسبوع واحد من تركيبها.
ومن جانبها باشرت شرطة محافظة حريملاء الواقعة للتحقيق في أسباب الحريق ومعرفة مُلابسات الحادثة.
وكان مواطنون قد استاءوا من تحديد السرعة في طريق حريملاء – الرياض السريع بـ 100 كلم، وطالبوا بمعاملة الطريق وفق السرعات المعمول بها في الطرق الرئيسة 120 كلم، مؤكدين أن الطريق سريع وذو مسارات متعدّدة ويربط العاصمة بمحافظات شمال الرياض وشمال غرب الرياض.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37760 ] نشر منذ 3 ساعات
الظلم ظلمات ..
عابرسبيل[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماتلومهم لو احرقوا صالح كامل براسه
استنزف رزق المساكين والاغنيا مادروا عن مضاره
حسبي الله ونعم الوكيل
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3461 ] نشر منذ 2 ساعتين
همج وقل تربية لهؤلاء الحشرات
هدهد[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 2 ساعتين
سؤال هل ساهر ساهم في انخفاض الحوادث والوفيات مقابل المبالغ الهائلة التى يجنها عن طريق المخالفات؟