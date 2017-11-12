النظام الآلي للإنذار المبكر ينبه 8 مناطق من مناخ مساء اليوم

نايف السالم(صدى):

نبه النظام الآلي للإنذار المبكر صباح اليوم، 8 مناطق؛ وهي كل من مناطق: (الشرقية، والقصيم، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل) من مناخ مساء اليوم الأحد.

كما أصدر النظام تنبيهاً عن حالة سحب رعدية تتعرض لها منطقة عسير، وتشمل المرتفعات والأجزاء الساحلية من المنطقة، تبدأ الساعة 12:00، وتنتهي عند الساعة 21:00، يصحبها تشكيلات من السحب المنخفضة ومتوسطة الارتفاع، تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية.

ونبّه النظام منطقة الرياض؛ وخاصة الأجزاء الغربية من المنطقة، من رياح نشطة وأتربة مثارة تبدأ الساعة 10:00 وتنتهي عن الساعة 21:00 مساء، عبر نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.