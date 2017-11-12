تفاصيل التاريخ الأسود لملالي طهران في البحرين

المنامة(صدى):

عملت دولة الملالي في طهران على زرع الكراهية في البحرين على أساس طائفي مقيت من خلال خلاياها الإرهابية التي استهدفت البحرين بشكل ممنهج، ولم يكن الحادث التخريبي الإرهابي الأخير بالبحرين بحرق خط أنابيب نفطي، سوى حلقة من مسلسل تاريخ أسود طويل من التدخلات الإيرانية الإرهابية والتخريبية بهذه الدولة الخليجية وفي السطور التالية بعض تفاصيله.

بلغت العلاقات بين البلدين ذروة التوتر عام 1996؛ عندما اكتشفت البحرين تنظيماً سرياً باسم ” حزب الله البحرين ” ، المراد منه التآمر لقلب نظام الحكم، وتلقوا تدريبات في طهران، واتخذت المنامة عقب ذلك قراراً يقضي بتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع طهران إلى درجة قائم بالأعمال، بعدما تم رفع المستوى عام 1991 إلى سفير.

وفي العام 2011 تزايد أتون الإرهاب الإيراني في البحرين بشكل كبير، مع محاولات إيران المستمرة باستغلال البُعد الطائفي في البحرين، سواءً على الصعيد السياسي، أو الاقتصادي، أو الاجتماعي؛ لتنفيذ أغراضها التوسعية بالمملكة الخليجية، والتي تراوحت ما بين استهداف أمن الوطن واستقراره باستخدام الأسلحة والمتفجرات، وصولاً لزعزعة النظام، والإضرار بالمصالح الاقتصادية، والتأثير على مسيرة التنمية الوطنية.

وقامت إيران حينها بتأسيس جماعات إرهابية في البحرين، ترتبط مباشرة بالحرس الثوري و ” حزب الله ” الإرهابي، حيث حرصا على توفير الدعم المالي والإسناد بالأسلحة والمتفجرات لهذه الفصائل، وهو ما نتج عنه أعمال إرهابية منذ عام 2011 وما كان منها موجهاً ضد رجال الأمن، حيث بلغت تضحياتهم 19 شرطياً.

في أكتوبر 2015 قررت البحرين سحب سفيرها من إيران “في ظل استمرار التدخل الإيراني في شؤون مملكة البحرين، دون رادع قانوني أو حدّ أخلاقي، ومحاولاتها الآثمة وممارساتها لأجل خلق فتنة طائفية، وفرض سطوتها وسيطرتها على المنطقة “.

وكانت النيابة العامة البحرينية قد قالت، في مارس من العام نفسه، إنها ضبطت معدات لصنع القنابل خلال تهريبها من العراق، على متن حافلة ركاب؛ من أجل استخدامها في هجمات في البحرين.

وكشفت في سبتمبر 2015 عن مصنع كبير لصنع المتفجرات، واعتقلت عدداً من المشتبه بهم ” على صلة بالحرس الثوري الإيراني ” ، وأعلنت وزارة الخارجية البحرينية، حينها، أن القائم بالأعمال الإيراني في البحرين ” شخص غير مرغوب به، وعليه مغادرة البلاد خلال 72 ساعة “.

وفي يناير 2016، قطعت البحرين العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بعد يوم من اتخاذ السعودية القرار نفسه، في أعقاب اقتحام محتجين سفارة الرياض في طهران.

وحتى مارس 2016 أنهت نيابة الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين التحقيق في 37 قضية إرهابية تتعلق بالعام 2014 و2015، شملت تنفيذ تفجيرات والتخطيط لأعمال إرهابية، واستدراج رجال الأمن وقتلهم، جميع هذه الحوادث كانت خلايا وتنظيمات إرهابية قد تلقّت تدريبات عسكرية في إيران.

ولم يُراعِ النظام الإيراني النهج الذي تقوم عليه مملكة البحرين، والذي يرتكز على السلام والتسامح الديني واحترام المواثيق الدولية وعلاقات حسن الجوار، وعملت إيران من خلال دعم التنظيمات الإرهابية إلى إلحاق أضرار اقتصادية بالبحرين، وتم استهداف أكثر من 200 مؤسسة تعليمية ومنشآت حيوية، كمحطات الكهرباء وأبراج الاتصالات والحدائق العامة والبنوك التجارية، وقطع الطرق على الشوارع التجارية.