سفارة المملكة بالقاهرة: تطبيق منظومة ” بصمة الأصابع وصورة الوجه ” نوفمبر الحالي

نايف السالم(صدى):

كشفت سفارة المملكة بالقاهرة عن بدء تطبيق ” بصمة الإصبع وصورة الوجه ” على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات الحج والعمرة بدءاً من 19 نوفمبر 2017.

وأوضحت السفارة أنه على طالب التأشيرة التوجه إلى مراكز خدمات التأشيرات والخصائص الحيوية التابعة لشركة ” تسهيل VFS ” لسداد الرسوم وقدرها 4.5 دولار ” بما يعادله من العملة المحلية ” ، مشيرةً إلى أن البصمة مرتبطة برقم جواز السفر فقط .

وأضافت السفارة أنه يتم إعفاء كل من هم دون الثانية عشرة ومن يتجاوزون السبعين عاماً وحملَة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من شرط تسجيل بصمة الإصبع وصورة الوجه.

ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة المواقع الإلكترونية التالية:

موقع وزارة الخارجية السعودية:

www.mofa.gov.sa

موقع سفارة المملكة في القاهرة:

www.embassies.mofa.gov.sa/sites/egypt

موقع الشركة المشغلة للمراكز:

www.vfstasheel.com