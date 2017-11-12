العثور على 400 جثة في مقابر جماعية بالحويجة العراقية

بغداد(صدى):

ذكرت مصادر أن السلطات العراقية عثرت على مقابر جماعية تحتوي على أكثر من 400 جثة بالقرب مدينة الحويجة .

وقال محافظ كركوك، راكان سعيد، إنهم عثروا على الجثث في قاعدة جوية تقع على مشارف المدينةالتي طرد منها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية الشهر الماضي.

وأوضح سعيد أن الضحايا كانوا يرتدون ملابس مدنية، بينما ارتدى آخرون ملابس أجبر مسلحو تنظيم الدولة من يُحكم عليه بالإعدام على ارتدائها.