تنفيذ برنامج ” المجتمعات التعليمية المهنية ” بتعليم نجران

راشد آل شريه(صدى):

قامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران, ممثلة في وحدة تطوير المدارس، بتنفيذ برنامج ” المجتمعات التعليمية المهنية ” ، وذلك بإدارة التدريب التربوي.

حضر البرنامج 22 معلمة, واستمر لمدة 3 أيام, واستهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي للطالبات من خلال الممارسات المهنية المشتركة تحت شعار ” الـ plc طريقك إلى رفع مستوى تحصيل طالباتك ” بالإضافة إلى عدد من المحاور كالغرض الأساسي من المجتمع التعليمي المهني، والأفكار الكبرى التي تدفع ذلك المجتمع، ودور قائدة المدرسة في بناءه ومهام المشرفة في تطويره.