برشلونة يجدد لجريزمان ويتعاقد مع كوتينيو

نواف السالم(صدى):

وضعت برشلونة خطة واضحة لتطوير صفوف الفريق خلال صيف 2018 تتمثل في التعاقد مع الثنائي المميز، أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد وفيليب كوتينيو صانع ألعاب ليفربول.

وتعول إدارة برشلونة في صفقة جريزمان إلى سهولة التعاقد معه حيث اتفق مع إدارة أتلتيكو على البقاء لموسم إضافي لمساعدتهم بعد تعرضهم لعقوبة الحرمان من إبرام تعاقدات جديدة في صيف 2017، مقابل السماح له بالرحيل صيف 2018.

وتبلغ قيمة فسخ عقد جريزمان في العام المقبل 100 مليون يورو، وهو مبلغ في متناول برشلونة ولا يعد فلكياً في ظل ارتفاع قيمة عقود اللاعبين بالوقت الحالي.

في ذات الوقت لم يتنازل برشلونة عن خيار التعاقد مع كوتينيو بعد خصوصاً أن اللاعب ما زال يحلم بارتداء قميص البرسا، بل هناك أنباء تفيد باتفاقه مع إدارة ليفربول على البقاء في النادي للموسم الحالي بشرط السماح له بالانتقال إلى كتالونيا في صيف 2018.