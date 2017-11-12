” التدريب التقني ” : قبول 5042 متدرب ومتدربة من خريجي الثانوية العامة

طلال الغامدي(صدى):

كشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ، أن الأعداد النهائية للمتدربين والمتدربات المقبولين خلال الفصل الأول من العام التدريبي الحالي 1438 / 1439هـ، بلغت 60455 متدرباً ومتدرّبة.

وقال الفهيد أن المقبولين من خريجي الثانوية العامة على جميع برامج المؤسسة الصباحية وصلت أعدادهم إلى 50429 متدرباً ومتدربة .