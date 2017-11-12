” وقفات كوميدية ” .. مسابقة ختام الجولة النصف النهائية بفنون جدة

طلال الغامدي(صدى):

حضر الدكتور عمر الجاسر، مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمحافظة جدة، ختام الجولة النصف نهائية لمسابقة ” وقفات كوميدية “.

وأكد ” الجاسر ” على ضرورة الاهتمام بالشباب ورعايتهم وتنمية مواهبهم في جميع المجالات والفنون المختلفة, قائلًا: إن ” الجولة النصف نهائية قدّمت كوادر شبابية كوميدية رائعة من خلال الأداء المتميز بمختلف الأعمار السنية, وتستحق أن يُشاد بها, متمنيًا للجميع الفوز والنجاح “.

وتهدف المسابقة إلى اكتشاف المواهب الكوميدية بالمملكة وتمكينها من خلال هذه المنصة للانطلاق في عالم النجومية, إضافة إلى إثراء المشاركين بمعرفة الأساليب وتقنيات فن الستاند أب كوميدي، عبر البرامج والورش التدريبية بمشاركة مختصين ونجوم في فن الإلقاء والكوميديا.