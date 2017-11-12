تفاصيل جديدة للساعات الأخيرة في حياة الأمير الراحل منصور بن مقرن

محمد بن طحيطح (صدى):

كشفت مصادر صحفية اللحظات الأخيرة في حياة الأمير الراحل منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب منطقة عسير، والتي شهدت جولته في منطقة عسير تفقد محافظة البرك وسعيدة الصوالحة مؤكداً على أهمية استثمار الطبيعة الخلابة والمتنوعة بين الجبل والساحل التي تتميز بها منطقة عسير ومنها السواحل البحرية .

وقالت المصادر أن الأمير الراحل منصور بن مقرن تفقد بعد ظهر الأحد الماضي محافظة ” البرك ” ، حيث قام بجولة تفقدية للمشروعات البلدية التي نفذتها أمانة منطقة عسير على الواجهة البحرية.

وأشارت المصادر إلى أن الأمير الراحل رأس اجتماع المجلس البلدي لمحافظة البرك الذي عقد بمقر المركز الحضاري، واستمع إلى مطالب الأهالي الخاصة بتطوير الخدمات كما وشاهد عرضاً مرئياً عن أبرز المشروعات البلدية المنفذة في المحافظة