بالفيديو.. إعلامي مشهور : شيرين عبدالوهاب أهانتني أمام بناتها

نورة الشهري(صدى):

كشف الإعلامي المصري شريف مدكور ، خلال استضافته في برنامج ” أنا وأنا ” من تقديم سمر يسري على شاشة ON E ، عن أسباب خلافه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب بعدما وصفته بـ ” كرتونة البيض ” .

وقال شريف ، إنه التقى بشيرين للمرة الأولى أثناء الحفل، وذهب لمصافحتها وتهنئتها ولكنه فوجئ بها توبخه وتقول له ” انت كرتونة بيض ” ، مشيراً إلى انه لم يغضب بسبب ما فعلته، ولكن ما أحزنه هو تواجد طفلتيها الصغار بجانبها.

وأضاف: شيرين ولا تهمني، والمفروض أنها تكون أرقى من كدا بكتير، وبتصعب عليا أوي، وأنا مردتش عليها عشان خاطر بناتها.