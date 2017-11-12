بالصور.. حرس الحدود يحبط تهريب نصف طن حشيش بجازان ونجران

سعيد العجل(صدى):

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن / ساهر بن محمد الحربي، أنّه وبناء على الجهود الأمنية المستمرة في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقتي جازان ونجران خلال الفترة من ١٥ / ٢ / ١٤٣٩هـ إلى ٢٣/ ٢/ ١٤٣٩هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح المتحدث الحربي أنه تم رصد عدة محاولات تسلل لحدود المملكة بمنطقتي جازان ونجران بغرض تهريب المواد المخدرة مما حتم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف، وأسفر عن ذلك القبض على عدد (٦) ستة أشخاص من الجنسية الأثيوبية و(١) شخص يمني الجنسية و(١) شخص صومالي الجنسية و(٢) شخصين سعوديي الجنسية.

وأضاف العقيد الحربي ” إنّ مجموع ما ضبط بحوزتهم بلغ (٨٢ ,٥٣٦ ) خمسمائة وستة وثلاثون كيلوجرام واثنان وثمانون جراماً من مادة الحشيش المخدر، وفي حينه تم إحالة المضبوطات والأشخاص إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية ” .

وأكّد المتحدث الرسمي أنّ هذه الضربات الأمنية المتلاحقة لمهربي المخدرات، جاءت بناءً على دعم وتوجيهات من لدن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الداخلية،حفظه الله ومتابعة مباشرة من معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، بتكثيف الرقابة على الموانئ والمنافذ وإحكام السيطرة الأمنية على كافة مناطق المسؤلية من الحدود البرية والبحرية، وتحديث منظومة التدريب لرجال حرس الحدود، وتطويع كافة وسائل التكنولوجيا الحديثة لصالح أمن مملكتنا الغالية، مشددًا على أنّ رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في التصدي لكافة محاولات التهريب مهما اختلفت أساليبه وتعددت طرقه.

يذكر أن رجال حرس الحدود ومنذ بداية العام الحالي قد تمكنوا من ضبط العديد من محاولات التهريب عبر حدود المملكة البرية والبحرية وتنوعت المواد التى تم العثور عليها مع المقبوض عليهم بين مواد الحشيش والكبتاجون وقطع من الأسلحة . فيما تصدر الإثيوبيين قائمة من تم القبض عليهم يليها اليمنيين فالارتيريين والصوماليين . يشار أن حرس الحدود وعبر بيانات سابقة حذر من محاولة تمرير مثل هذه الممنوعات عبر كافة حدود المملكة البرية والبحرية واعدا بالتصدي لكافة اساليب تهريبها وان حدود المملكة أمنة ولله الحمد .